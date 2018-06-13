Немецкая Барби закачала себе в грудь 10 литров силикона

Размер имеет значение, уверенна жительница Берлина. Пэрис Хэрмс закачала себе в грудь большое количество силикона — об этом девушка мечтала всю свою жизнь и всему виной детская психологическая травма. В школе не было и дня, чтобы одноклассники не указали ей на скромный объем.

Это обычный человек на 80% состоит из воды, а Пэрис Хермс, больше известная как Барби Берлина, с недавних пор — из воды и силикона. Немецкая манекенщица, если верить хирургам, закачала себе в грудь почти 10 литров силикона, чем шокировала общественность.



Одни, обсуждая поступок 27-летней модели, критикуют ее, другие — врачей, согласившихся провести столь безумную операцию. И лишь сама брюнетка не может налюбоваться на себя в зеркало. Теперь она обладательница самой большой груди Германии.



Пэрис Хермс: «Это как раз то, чего я хотела. У меня было много хирургических вмешательств. Я делала не только грудь. Это и операции по изменению формы носа, и увеличение губ, и татуаж. Я скупаю всю косметику. Это необходимо, чтобы выглядеть как настоящая Барби!».



Мультяшная кукла, правда, была блондинкой, да и в формах куда скромнее. Но девичий максимализм, от которого Пэрис к 27 годам так и не избавилась, кажется, не знает границ. Десятки операций, бьюти-процедур, яркий макияж, обтягивающие футболки. И все это чтобы быть ближе к идеалу.



После возвращения из клиники она первым делом идет в бутик. Шопинг, на который Пэрис и до преображения тратила уйму времени и денег, теперь станет еще затратнее. Шутка ли, подобрать наряды на сверхпышные формы, но Пэрис это удается. В обновке она устраивает фотосессию на центральной площади Берлина — на фоне Бранденбургских ворот. Не проходит и пяти минут, как на даму обращают внимание представители сильного пола. Она добилась, чего хотела.



О вкусах, конечно, не спорят, говорит пластический хирург Павел Насилевский. Но случай Пэрис — действительно тяжелый. И дело не только в том, что ее груди весят больше десяти килограммов. Искусственный материал в таком количестве токсичен для соединительных тканей, а обладательница силиконового мегабюста рискует лишиться и природной красоты.



Подробности — в видеоматериале.