Илон Маск заявил о сокращении 9% сотрудников Tesla

Tesla сократит 9% сотрудников. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. Всего в Tesla работают 37,5 тысячи человек.
Увольнения Маск объяснил необходимостью снизить расходы и выйти на прибыльность.
В первом квартале этого года Tesla получила рекордный для себя убыток — в 710 миллионов долларов. Тогда отмечалось, что компания сможет выйти в плюс, если будет за неделю выпускать по 5 тысяч новых седанов Model 3, но добиться этого пока не удалось.
Ранее Маск говорил, что этот показатель будет достигнут к концу июня. А сейчас отметил: нынешние сокращения не коснутся тех, кто работает на производстве.
В первом квартале этого года Tesla получила рекордный для себя убыток — в 710 миллионов долларов. Тогда отмечалось, что компания сможет выйти в плюс, если будет за неделю выпускать по 5 тысяч новых седанов Model 3, но добиться этого пока не удалось.
Ранее Маск говорил, что этот показатель будет достигнут к концу июня. А сейчас отметил: нынешние сокращения не коснутся тех, кто работает на производстве.
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