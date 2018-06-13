    Илон Маск заявил о сокращении 9% сотрудников Tesla. Илон Маск, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИлон Маск заявил о сокращении 9% сотрудников Tesla

    Илон Маск заявил о сокращении 9% сотрудников Tesla

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    Илон Маск заявил о сокращении 9% сотрудников Tesla

    Илон Маск заявил о сокращении 9% сотрудников Tesla

      Tesla сократит 9% сотрудников. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. Всего в Tesla работают 37,5 тысячи человек.

      Увольнения Маск объяснил необходимостью снизить расходы и выйти на прибыльность.

      В первом квартале этого года Tesla получила рекордный для себя убыток — в 710 миллионов долларов. Тогда отмечалось, что компания сможет выйти в плюс, если будет за неделю выпускать по 5 тысяч новых седанов Model 3, но добиться этого пока не удалось.

      Ранее Маск говорил, что этот показатель будет достигнут к концу июня. А сейчас отметил: нынешние сокращения не коснутся тех, кто работает на производстве.

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