Юрий Трутнев: Северный морской путь создает новые условия для логистики на планете. Эксклюзив НТВ

Социальная инфраструктура на Дальнем Востоке на сегодняшний день отстает от социальной инфраструктуры средней полосы России, но к 2025 году должна превзойти среднероссийский уровень. Об этом, отвечая на вопрос о механизмах привлечения кадров в регион, в эксклюзивном интервью НТВ сообщил
вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Мы публикуем полную видеоверсию его беседы с Кириллом Поздняковым.
«Я, конечно, очень рассчитываю на сотрудничество с руководителями тех компаний, которые вкладывают деньги в Дальний Восток. Потому что они же не могут сделать так, что предприятие построено, а оно пустое, им придется привлекать специалистов. Им придется создавать хорошие социальные условия. Вместе с нами, будем помогать. Им придется платить достойную заработную плату. Возникнет конкуренция на рынке труда. Значит, соответственно, и доходы людей на Дальнем Востоке будут расти».
Кроме этого, по словам Трутнева, ставка делается на гармонизацию системы образования региона с проектами, которые в нем реализуются, а также на сферу высоких технологий, для чего на Дальнем Востоке будет построен технопарк.
Дальний Восток, сообщил вице-премьер, занимает первое место среди федеральных округов по привлечению прямых иностранных инвестиций.
«У нас сегодня на территории Дальнего Востока реализуется уже 1363 новых инвестиционных проекта. Мы занимаем первое место среди федеральных округов по притоку прямых иностранных инвестиций. Сегодня их 30% от всех инвестиций, которые приходят на территорию России. Мы увеличили эту долю за четыре года в 7 раз: когда я начинал работать, было 4%, сейчас 30%».
Вместе с тем, по словам Трутнева, по темпам роста Дальний Восток еще не достиг потолка возможностей: теперь должно дать эффект строительство социальной инфраструктуры. Речь идет о 153 новых объектах, в том числе школах, детских садах, больницах и стадионах.
Северный морской путь полпред в ДФО назвал глобальным и чрезвычайно интересным проектом как для России, так и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Совершенно глобальным проектом, который создает вообще новые условия для логистики планеты Земля, является Северный морской путь. Он растет, объем перевозок растет каждый год. Но он пока растет, скажем так, в тех размерах, которые не делают его каким-то качественно мировым транспортным коридором. А это возможно. Сегодня объем перевозки где-то около 7 миллионов тонн. Только запуск проекта „Новатэка“ по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке дает дополнительно 40».
Что касается развития Арктики, то, по мнению Трутнева, здесь, как и во всем, должна быть первичной экономика: Северный морской путь — не просто траектория, по которой должно ходить больше судов. Он начнет приносить выгоду стране, когда появится сопутствующая инфраструктура, включая порты и сервисные службы.
Работа над повышением качества управленческих команд постепенно приносит свои плоды на Дальнем Востоке, рассказал Трутнев. Об этом говорит инвестиционный рывок, который совершили практически все территории региона. Формальное отношение чиновников к решению поставленных задач, по его мнению, лечится одним способом.
«От всех людей равнодушных, от всех людей, которые не понимают свою миссию на работе, надо просто избавляться. Не надо ждать, когда они там закон нарушат, проворуются. Просто если ты видишь, что человек не служит государству, а там вот властвует, — ну, гнать его надо. Просто пусть он займется другим делом. Если он талантливый и честный человек, он найдет себя в экономике, на улице не останется. Но просто с такими нельзя идти дальше».
По словам Трутнева, к людям постепенно приходит понимание, как надо вместе работать на развитие Дальнего Востока: никакое правительство из Москвы не сможет развивать такую огромную территорию, нужно, чтобы были настроены все.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в полночь, сразу после «Итогов дня».
Кроме этого, по словам Трутнева, ставка делается на гармонизацию системы образования региона с проектами, которые в нем реализуются, а также на сферу высоких технологий, для чего на Дальнем Востоке будет построен технопарк.
Дальний Восток, сообщил вице-премьер, занимает первое место среди федеральных округов по привлечению прямых иностранных инвестиций.
«У нас сегодня на территории Дальнего Востока реализуется уже 1363 новых инвестиционных проекта. Мы занимаем первое место среди федеральных округов по притоку прямых иностранных инвестиций. Сегодня их 30% от всех инвестиций, которые приходят на территорию России. Мы увеличили эту долю за четыре года в 7 раз: когда я начинал работать, было 4%, сейчас 30%».
Вместе с тем, по словам Трутнева, по темпам роста Дальний Восток еще не достиг потолка возможностей: теперь должно дать эффект строительство социальной инфраструктуры. Речь идет о 153 новых объектах, в том числе школах, детских садах, больницах и стадионах.
Северный морской путь полпред в ДФО назвал глобальным и чрезвычайно интересным проектом как для России, так и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Совершенно глобальным проектом, который создает вообще новые условия для логистики планеты Земля, является Северный морской путь. Он растет, объем перевозок растет каждый год. Но он пока растет, скажем так, в тех размерах, которые не делают его каким-то качественно мировым транспортным коридором. А это возможно. Сегодня объем перевозки где-то около 7 миллионов тонн. Только запуск проекта „Новатэка“ по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке дает дополнительно 40».
Что касается развития Арктики, то, по мнению Трутнева, здесь, как и во всем, должна быть первичной экономика: Северный морской путь — не просто траектория, по которой должно ходить больше судов. Он начнет приносить выгоду стране, когда появится сопутствующая инфраструктура, включая порты и сервисные службы.
Работа над повышением качества управленческих команд постепенно приносит свои плоды на Дальнем Востоке, рассказал Трутнев. Об этом говорит инвестиционный рывок, который совершили практически все территории региона. Формальное отношение чиновников к решению поставленных задач, по его мнению, лечится одним способом.
«От всех людей равнодушных, от всех людей, которые не понимают свою миссию на работе, надо просто избавляться. Не надо ждать, когда они там закон нарушат, проворуются. Просто если ты видишь, что человек не служит государству, а там вот властвует, — ну, гнать его надо. Просто пусть он займется другим делом. Если он талантливый и честный человек, он найдет себя в экономике, на улице не останется. Но просто с такими нельзя идти дальше».
По словам Трутнева, к людям постепенно приходит понимание, как надо вместе работать на развитие Дальнего Востока: никакое правительство из Москвы не сможет развивать такую огромную территорию, нужно, чтобы были настроены все.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в полночь, сразу после «Итогов дня».
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