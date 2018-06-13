Гергиев представил в Москве книгу австрийского журналиста о русофобии

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев в Москве представил книгу австрийского журналиста Ханнеса Хофбауэра, в которой автор анализирует феномен русофобии.

Книга называется «Россия: образ врага. История одной демонизации». Хофбауэр прослеживает феномен русофобии вплоть до XV века, разбираясь в его истоках. Поэтому издание может быть интересным для российских читателей, заявил на презентации Валерий Гергиев, который и стал инициатором перевода книги на русский язык.



Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра: «Сам факт, что кому-то чуть-чуть больше нравится Россия или чуть меньше нравится Россия, не столь интересует. Речь идет об очень серьезной, что для меня очень важно, взвешенной точки зрения. Мне показалось, что с такой точкой зрения должны познакомиться в моей стране».



Также Гергиев отметил, что данная книга даст не только альтернативный взгляд на историю, но и почву для размышлений о ближайшем будущем.