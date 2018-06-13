Законопроект о повышении пенсионного возраста внесут в Госдуму 14 июня

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста будет внесен в Госдуму 14 июня.
Емельянов подчеркнул, что его фракция в любом случае не будет поддерживать законопроект, передает «Интерфакс».
Михаил Емельянов: «Не будем поддерживать в любом варианте, мы даже хотим провести свои акции протеста, и у нас есть наш альтернативный законопроект».
В альтернативном варианте законопроекта предлагается не повышать пенсионный возврат, а вместо этого отказаться от накопительной части пенсии и «уйти от регрессивной шкалы — это кто больше получает, тот меньше платит», пояснил Емельянов.
По данным СМИ, за основу вносимого законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию, скорее всего, сохранится.
Михаил Емельянов: «Не будем поддерживать в любом варианте, мы даже хотим провести свои акции протеста, и у нас есть наш альтернативный законопроект».
В альтернативном варианте законопроекта предлагается не повышать пенсионный возврат, а вместо этого отказаться от накопительной части пенсии и «уйти от регрессивной шкалы — это кто больше получает, тот меньше платит», пояснил Емельянов.
По данным СМИ, за основу вносимого законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию, скорее всего, сохранится.
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