Телеканал НТВ приступил к съемкам фильма «Батальон»

По заказу телеканала НТВ «Киностудия КИТ» и кинокомпания IKa film приступили к съемкам военно-исторической драмы «Батальон», повествующей о том, как десять разведчиков пытаются отстоять территорию перед превосходящими в 60 раз силами соперника.

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Главные роли в картине исполнят Максим Щеголев, Александр Бухаров, Михаил Бабичев, Полина Ястребова и Пьер Бурель.



Действие четырехсерийного фильма развернется в 1999 году, когда Югославия находилась на пике распада. Война, голод, разруха и мародерство. Албанское население хочет навсегда избавить свою землю от сербов. Аэропорт города Приштина — важный стратегический объект, и если его займет армия освобождения Косово во главе с Брахимом (Михаил Бабичев), то местные албанцы устроят настоящий геноцид сербского народа. Командование России принимает решение захватить аэропорт первыми.



Чтобы удержать его до прихода батальона и не допустить передачу оружия и техники косовским боевикам, на объект отправляют группу спецназовцев ГРУ. Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего российского батальона почти 10 часов ходьбы. Единственным, кто может помочь и добыть вооружение, остается разведчик Андрей (Максим Щеглов), ранее внедренный в армию Косово. Однако выполнить задание Андрею мешают цыгане, похитившие Венеру — дочь Брахима, в которую влюблен русский разведчик.



Андрею необходимо принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести любимой девушки необходимо выбрать что-то одно.



Алексей Быстрицкий, режиссер-постановщик фильма: «Главная тема, которую мы поднимаем в фильме: что может остановить ад войны и кто может ему противостоять? Наши герои попытаются ответить на этот вопрос. Убедительности и достоверности их исканиям добавит тот факт, что сценарий основан на реальных событиях. Непростой задачей был выбор актеров, потому что хотелось отобрать не просто фактурных ребят, а именно показать разных людей, то есть человеческая составляющая была тоже очень важна. Нам с кастинг-директором удалось решить этот вопрос, и главные герои получились очень разные, но вместе они составляют некое единое целое, что хорошо смотрится в кадре. Я очень рад, что самую главную роль исполнит Максим Щеголев, с которым я имел удовольствие работать и прежде».



Съемки картины пройдут в республике Адыгея. Основной локацией станет давно закрытый аэропорт Майкопа. Помимо глубокой драматической линии, зрителей ждет множество зрелищных сцен, ведь в проекте будет задействована настоящая военная спецтехника.