Российских врачей и полицейских в преддверии ЧМ-2018 обучили иностранным языкам

За время чемпионата мира по футболу Россию, как ожидается, посетят полтора миллиона иностранцев. Причем многие из них на английском не говорят. Чтобы гости чувствовали себя как дома, российских врачей, полицейских и спасателей отправили на экстренные языковые курсы.

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Present Perfect они уже подтянули. Впереди еще Present Simple, аудирование и неправильные глаголы. И это не наряд вне очереди, это награда для самых способных.



Иностранные языки полицейские учат уже несколько месяцев, чтобы каждый без тени смущения могли произнести from my heart действительно от чистого сердца. Опыт московской туристической полиции здесь очень пригодился.



Оксана Иванова, инспектор службы 2-й роты специализированного батальона 1-го оперативного полка: «Каждый из нас должен быть готов к тому, что у каждого свой какой-то сленг или база языка. Все прибывают с различных стран. Важно заострять внимание не только на английском, но также других языках иностранных — французском, немецком, испанском».



На испанском, как и на остальных, в том числе и китайском, мгновенно заговорили все экстренные службы Саранска. Секрет лингвистического чуда оказался по ту сторону телефонной трубки. Любой врач, связавшись со специальным кол-центром, тут же получает синхронный перевод, причем на любом языке. Чтобы точно не перепутать, что лечить, например, head, hand или heart — голову, руку или все-таки сердце.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.