Не менее 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Индии

В Индии произошло крупное ДТП с автобусом с туристами: по меньшей мере 16 человек погибли, более 10 получили травмы.
Инцидент произошел на севере страны. Водитель автобуса с иностранцами при совершении обгона не справился с управлением, машина врезалась в ограждение, разделяющее полосы встречного движения, и перевернулась.
На данный момент известно о 16 погибших, более 10 получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается врачами как критическое, сообщает «Интерфакс». Гражданство туристов не уточняется.
На данный момент известно о 16 погибших, более 10 получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается врачами как критическое, сообщает «Интерфакс». Гражданство туристов не уточняется.
Комментарии