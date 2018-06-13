    Не менее 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Индии

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    Не менее 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Индии

    Не менее 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Индии

    В Индии произошло крупное ДТП с автобусом с туристами: по меньшей мере 16 человек погибли, более 10 получили травмы.

    Инцидент произошел на севере страны. Водитель автобуса с иностранцами при совершении обгона не справился с управлением, машина врезалась в ограждение, разделяющее полосы встречного движения, и перевернулась.

    На данный момент известно о 16 погибших, более 10 получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается врачами как критическое, сообщает «Интерфакс». Гражданство туристов не уточняется.

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