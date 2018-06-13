    Смертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео. ДТП, Санкт-Петербург, видеонаблюдение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео

    Смертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео

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    Смертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео

    Смертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео

    Смертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео

      Появились кадры наезда автомобиля на посетителей бара под Петербургом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы.

      Инцидент произошел у пивного клуба «Мотор» в Ломоносове (входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга). Уроженец Псковской области, поссорившись с другими посетителями заведения, вышел из бара, сел в фургон ГАЗ, дождался выходящих из помещения обидчиков и начал их давить. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

      В момент аварии мужчина был нетрезв. Петродворцовый районный суд Петербурга арестовал его на два месяца, до 9 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщает РИА Новости.

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