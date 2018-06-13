Смертельный наезд на посетителей питерского бара попал на видео

Появились кадры наезда автомобиля на посетителей бара под Петербургом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы.
Инцидент произошел у пивного клуба «Мотор» в Ломоносове (входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга). Уроженец Псковской области, поссорившись с другими посетителями заведения, вышел из бара, сел в фургон ГАЗ, дождался выходящих из помещения обидчиков и начал их давить. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В момент аварии мужчина был нетрезв. Петродворцовый районный суд Петербурга арестовал его на два месяца, до 9 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщает РИА Новости.
В момент аварии мужчина был нетрезв. Петродворцовый районный суд Петербурга арестовал его на два месяца, до 9 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщает РИА Новости.
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