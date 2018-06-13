Выстрелившему в посетителя ночного клуба агенту ФБР предъявили обвинения

Агенту ФБР, который во время танца выстрелил в ногу посетителю ночного клуба, предъявили обвинения в нападении.
По информации телеканала ABC News, Бишоп сам сдался полиции. Ему предъявили обвинения в нападении второй степени тяжести.
Бет МакКанн, прокурор округа Денвер: «Мы не ждем результатов анализа содержания алкоголя в крови, который, как мы понимаем, может занять еще неделю, а предъявляем обвинения сейчас, так как представлены достаточные доказательства. Если после получения новых доказательств будут необходимы дополнительные обвинения, мы сможем выдвинуть их».
Напомним, инцидент произошел в начале июня в Денвере. Во время танцев в ночном клубе агент ФБР, исполняя заднее сальто, выронил пистолет. Поднимая оружие, мужчина случайно нажал на курок и ранил одного из посетителей. Танцы сотрудника американской спецслужбы попали на видео.
Бет МакКанн, прокурор округа Денвер: «Мы не ждем результатов анализа содержания алкоголя в крови, который, как мы понимаем, может занять еще неделю, а предъявляем обвинения сейчас, так как представлены достаточные доказательства. Если после получения новых доказательств будут необходимы дополнительные обвинения, мы сможем выдвинуть их».
Напомним, инцидент произошел в начале июня в Денвере. Во время танцев в ночном клубе агент ФБР, исполняя заднее сальто, выронил пистолет. Поднимая оружие, мужчина случайно нажал на курок и ранил одного из посетителей. Танцы сотрудника американской спецслужбы попали на видео.
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