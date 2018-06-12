Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в провинции Хомс в Сирии

смотреть Сирийская армия при поддержке ВСК РФ предотвратила прорыв боевиков в направлении Пальмиры

, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Благодаря оперативной информации, полученной сирийскими органами безопасности, удалось обнаружить тайник с боеприпасами в восточной части населенного пункта Умм-Шаршух. Изъято и передано сирийским правительственным войскам противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомета и более 8,5 тысяч боеприпасов различного типа».Кроме того, сирийские саперы обследовали 20 зданий в городе Дума и обезвредили три мины, четыре снаряда и 17 самодельных взрывных устройств. В восточной части населенного пункта Кафер-Лаха провинции Хомс обнаружено 35 мин и 21 самодельное взрывное устройство.Российские наблюдатели за последние сутки зафиксировали несколько случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Латакия и Дераа.