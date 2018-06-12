    В Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро «Стрелка». Нижний Новгород, метро, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро «Стрелка»

    В Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро «Стрелка»

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    В Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро «Стрелка»

    В Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро «Стрелка»

      В День города Нижний Новгород получил в подарок «Стрелку». В столице Поволжья открыта новая станция метро. Горожане получили возможность без лишних пересадок добраться до парка и набережной. Ну а болельщикам теперь, чтобы попасть на стадион, достаточно преодолеть лишь несколько ступеней.

      До сегодняшнего дня никто из рядовых пассажиров воочию «Стрелку» не видел. Это была тайна, покрытая слухами и домыслами. Новую подземную магистраль проверили на чиновниках, журналистах и счастливчиках, которым случайно удалось запрыгнуть в первый состав.

      По замыслу архитекторов, это сооружение под землей должно было стать максимально светлым и максимально воздушным. А название «Стрелка» выбрали потому что эта станция ближе остальных к стрелке двух рек — Оки и Волги. Это 15-я по счету станция нижегородского метрополитена.

      Метро рядом со стадионом, в тех городах, где оно есть, — одно из условий организаторов чемпионата мира по футболу. Строили станцию три года. Новый узел рассчитан на пассажиропоток чуть более ста тысяч человек в сутки. От новой станции до стадиона «Нижний Новгород», где пройдут матчи чемпионата, пешком идти минут 5. А до жилых кварталов и того меньше. И именно жители одного из самых изолированных в транспортном смысле районов сегодня наконец то получили долгожданную развязку.

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