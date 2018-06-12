«Лучезарят»: сборная Уругвая произвела фурор среди нижегородских болельщиков

В Россию продолжают прибывать национальные сборные для участия в чемпионате мира. В Нижний Новгород прилетела сборная Уругвая — главный соперник российской команды в группе A.

Как отмечает корреспондент НТВ Андрей Шамин, наблюдавший за прилетом и первой тренировкой сборной Уругвая, южноамериканцев в Нижнем Новгороде встречали как героев, словно это не главный соперник прибыл, из-за океана вернулись российские футболисты. Болельщицы к этой встрече подготовились «громче» всех.



Юные фанаты пришли в надежде получить автограф или хотя бы одним глазком взглянуть на уругвайских звезд. Болельщики постарше даже раздобыли флаг.



Свой презент гостям подготовили и историки — местную газету 1928 года, где на первой полосе: «Сегодня в Нижний приезжает футбольная команда Уругвая». Это была всесоюзная спартакиада. Журналист описывает небывалый интерес к заокеанским футболистам.



Гостей из Уругвая поселили за городом. Фанаты установили дежурство и перед первой же тренировкой вооружились мобильниками и биноклями. Нашлись счастливчики, которые как-то смогли преодолеть многочисленную охрану и все же добрались до звезд. Автографы — теперь чуть ли не фамильная драгоценность.



Андрей Перепеча, болельщик: «Они реально лучезарят. По телевизору они кажутся такие крепкие, большие. Классные ребята. А они худенькие, маленькие, щупленькие, но при этом лучезарят. Лучезарят».



Сборная Уругвая базируется в Нижнем Новгороде, но все игры ее пройдут в других городах чемпионата. А в городе на Волге у заокеанских футболистов теперь свой фан-клуб.