    Синоптики рассказали, когда летнее тепло вернется в Москву

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    Синоптики рассказали, когда летнее тепло вернется в Москву

    Синоптики рассказали, когда летнее тепло вернется в Москву

    Летнее тепло вернется в Москву уже сегодня, воздух в городе погреется до 22 градусов.

    Как сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», «поступит атлантическое тепло, и температурный фон вернется в свое климатическое русло».

    По данным центра погоды, днем в Москве и Подмосковье будет облачно, ливни, местами пройдет гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20–22 градуса, по области 19–24 градуса.

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