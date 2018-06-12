Синоптики рассказали, когда летнее тепло вернется в Москву

Летнее тепло вернется в Москву уже сегодня, воздух в городе погреется до 22 градусов.
Как сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», «поступит атлантическое тепло, и температурный фон вернется в свое климатическое русло».
По данным центра погоды, днем в Москве и Подмосковье будет облачно, ливни, местами пройдет гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20–22 градуса, по области 19–24 градуса.
По данным центра погоды, днем в Москве и Подмосковье будет облачно, ливни, местами пройдет гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20–22 градуса, по области 19–24 градуса.
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