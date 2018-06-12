Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком, который любит свою страну

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын — чрезвычайно одаренный человек, который любит свою страну.
С такими словами американский лидер выступил во вторник после подписания с северокорейским руководителем совместного документа по итогам саммита в Сингапуре.
Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press, сказал, что Ким Чен Ын — «очень талантливый» человек и «очень достойный, очень умный переговорщик». Американский лидер констатировал, что Ким Чен Ын обладает не только умом, но и «отличным характером». Трамп отметил, что это «великолепное сочетание».
По словам Трампа, лидер КНДР «очень сильно любит свою страну».
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press, сказал, что Ким Чен Ын — «очень талантливый» человек и «очень достойный, очень умный переговорщик». Американский лидер констатировал, что Ким Чен Ын обладает не только умом, но и «отличным характером». Трамп отметил, что это «великолепное сочетание».
По словам Трампа, лидер КНДР «очень сильно любит свою страну».
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
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