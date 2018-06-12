    Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком, который любит свою страну

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    Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком, который любит свою страну

    Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком, который любит свою страну

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын — чрезвычайно одаренный человек, который любит свою страну.

    С такими словами американский лидер выступил во вторник после подписания с северокорейским руководителем совместного документа по итогам саммита в Сингапуре.

    Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press, сказал, что Ким Чен Ын — «очень талантливый» человек и «очень достойный, очень умный переговорщик». Американский лидер констатировал, что Ким Чен Ын обладает не только умом, но и «отличным характером». Трамп отметил, что это «великолепное сочетание».

    По словам Трампа, лидер КНДР «очень сильно любит свою страну».

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    Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.

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