    На время ЧМ-2018 в Москве меняется схема движения у стадионов и фан-зоны. Москва, дороги, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа время ЧМ-2018 в Москве меняется схема движения у стадионов и фан-зоны

    На время ЧМ-2018 в Москве меняется схема движения у стадионов и фан-зоны

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    На время ЧМ-2018 в Москве меняется схема движения у стадионов и фан-зоны

    На время <nobr>ЧМ-2018</nobr> в Москве меняется схема движения у стадионов и <nobr>фан-зоны</nobr>

      В преддверии открытия чемпионата мира по футболу в Москве изменена схема движения транспорта. Основные перекрытия будут действовать за день до проведения и в дни матчей. Местные жители смогут подъезжать к своим домам по специальным пропускам.

      Ограничения будут введены в районе стадионов. Полностью будет перекрыто движение в районе метро «Спартак». Там же будет организована пешеходная зона. А в район метро «Тушинская» будет допускаться только аккредитованный транспорт.

      Кроме того, для движения частично закроют окрестности Воробьёвых гор. Там организована фан-зона для болельщиков. Изменения коснутся Университетской площади, Мичуринского проспекта, улицы Косыгина.

      До 15 июля будут полностью перекрыты для проезда ближайшие к «Лужникам» улицы. Закроют Новодевичью и Лужнецкую набережные. В дни матчей также будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе «Лужников» на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны кольца на Комсомольский проспект.

      График и полный список улиц опубликован на сайте московской мэрии.

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