На время ЧМ-2018 в Москве меняется схема движения у стадионов и фан-зоны

В преддверии открытия чемпионата мира по футболу в Москве изменена схема движения транспорта. Основные перекрытия будут действовать за день до проведения и в дни матчей. Местные жители смогут подъезжать к своим домам по специальным пропускам.
Ограничения будут введены в районе стадионов. Полностью будет перекрыто движение в районе метро «Спартак». Там же будет организована пешеходная зона. А в район метро «Тушинская» будет допускаться только аккредитованный транспорт.
Кроме того, для движения частично закроют окрестности Воробьёвых гор. Там организована фан-зона для болельщиков. Изменения коснутся Университетской площади, Мичуринского проспекта, улицы Косыгина.
До 15 июля будут полностью перекрыты для проезда ближайшие к «Лужникам» улицы. Закроют Новодевичью и Лужнецкую набережные. В дни матчей также будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе «Лужников» на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны кольца на Комсомольский проспект.
График и полный список улиц опубликован на сайте московской мэрии.
Кроме того, для движения частично закроют окрестности Воробьёвых гор. Там организована фан-зона для болельщиков. Изменения коснутся Университетской площади, Мичуринского проспекта, улицы Косыгина.
До 15 июля будут полностью перекрыты для проезда ближайшие к «Лужникам» улицы. Закроют Новодевичью и Лужнецкую набережные. В дни матчей также будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе «Лужников» на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны кольца на Комсомольский проспект.
График и полный список улиц опубликован на сайте московской мэрии.
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