В Берлине завершилась встреча глав МИД «нормандской четверки»

В Берлине завершились переговоры глав МИД стран «нормандской четверки». Переговоры продлились более 4,5 часов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча была полезной, хотя участникам переговоров не удалось решить всех проблем по «Минску-2».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной».
Он уточнил, что главы МИД «нормандской четверки» обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе, обстановку под Петровским, Золотым, Станицей Луганской, передает ТАСС. Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отношении договоренностей.
Сергей Лавров: «Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры „нормандской четверки“ лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах — Петровском, Золотом и Станице Луганской — будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена».
Глава МИД РФ подчеркнул, что все участники встречи подтвердили приверженность минским договоренностям.
Сергей Лавров: «Безусловно, решающее значение имеет подтверждение всеми участниками сегодняшней встречи незыблемости минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной».
Он уточнил, что главы МИД «нормандской четверки» обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе, обстановку под Петровским, Золотым, Станицей Луганской, передает ТАСС. Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отношении договоренностей.
Сергей Лавров: «Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры „нормандской четверки“ лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах — Петровском, Золотом и Станице Луганской — будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена».
Глава МИД РФ подчеркнул, что все участники встречи подтвердили приверженность минским договоренностям.
Сергей Лавров: «Безусловно, решающее значение имеет подтверждение всеми участниками сегодняшней встречи незыблемости минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся».
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