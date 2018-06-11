Самолет компании United Airlines сел в Ирландии из-за записки с угрозой взрыва

Лайнер американской авиакомпании United Airlines, который летел из Рима в Чикаго, совершил незапланированную посадку в аэропорту ирландского города Шэннон.
Рейс UA971 приземлился в Ирландии из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, в туалете самолета была обнаружена записка. В ней говорилась, что на борту самолета якобы находится бомба, передает ТАСС.
В результате экипаж принял решение посадить самолет в ирландском Шэнноне. Пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. На борту находились 214 человек. После этого правоохранители приступили к обыску воздушного судна и досмотру пассажиров.
В результате экипаж принял решение посадить самолет в ирландском Шэнноне. Пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. На борту находились 214 человек. После этого правоохранители приступили к обыску воздушного судна и досмотру пассажиров.
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