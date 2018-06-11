    Самолет компании United Airlines сел в Ирландии из-за записки с угрозой взрыва

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    Самолет компании United Airlines сел в Ирландии из-за записки с угрозой взрыва

    Самолет компании United Airlines сел в Ирландии <nobr>из-за</nobr> записки с угрозой взрыва

    Лайнер американской авиакомпании United Airlines, который летел из Рима в Чикаго, совершил незапланированную посадку в аэропорту ирландского города Шэннон.

    Рейс UA971 приземлился в Ирландии из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, в туалете самолета была обнаружена записка. В ней говорилась, что на борту самолета якобы находится бомба, передает ТАСС.

    В результате экипаж принял решение посадить самолет в ирландском Шэнноне. Пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. На борту находились 214 человек. После этого правоохранители приступили к обыску воздушного судна и досмотру пассажиров.

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