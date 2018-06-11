    На МКАД столкнулись четыре автомобиля: один человек пострадал

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    • Фото: vk.com
    На МКАД столкнулись четыре автомобиля: один человек пострадал

    На МКАД столкнулись четыре автомобиля: один человек пострадал

    На МКАД столкнулись четыре автомобиля: один человек пострадал
  • Фото: vk.com

    • Четыре автомобиля столкнулись на 24-м километре МКАД, в результате аварии пострадал один человек.

    О ДТП на МКАД сообщил источник ТАСС в экстренных службах города.

    Источник: «В результате ДТП с четырьмя автомобилями на 24 км внутренней стороны МКАД пострадал один человек».

    По его словам, столкнулись две легковушки, микроавтобус и небольшой грузовик. Пострадавший был госпитализирован.

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