На МКАД столкнулись четыре автомобиля: один человек пострадал

Четыре автомобиля столкнулись на
24-м километре МКАД, в результате аварии пострадал один человек.
О ДТП на МКАД сообщил источник ТАСС в экстренных службах города.
Источник: «В результате ДТП с четырьмя автомобилями на 24 км внутренней стороны МКАД пострадал один человек».
По его словам, столкнулись две легковушки, микроавтобус и небольшой грузовик. Пострадавший был госпитализирован.
Источник: «В результате ДТП с четырьмя автомобилями на 24 км внутренней стороны МКАД пострадал один человек».
По его словам, столкнулись две легковушки, микроавтобус и небольшой грузовик. Пострадавший был госпитализирован.
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