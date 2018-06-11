    Пьяный мужчина залез в оружейный магазин в Москве, чтобы поспать

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    Пьяный мужчина залез в оружейный магазин в Москве, чтобы поспать

    Пьяный мужчина залез в оружейный магазин в Москве, чтобы поспать

    Пьяный житель Ставропольского края проник в оружейный магазин на северо-востоке Москвы. Мужчина признался, что собирался там переночевать.

    Как сообщили РИА Новости в столичном управлении Росгвардии, в дежурную часть из магазина поступил сигнала «тревога». Через несколько минут на указанный адрес прибыл экипаж группы задержания.

    Из сообщения Росгвардии: «При осмотре периметра оружейного магазина с противоположной стороны сотрудники вневедомственной охраны заметили в оконном проеме мужчину».

    Мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе. Задержанный оказался 27-летним жителем Ставропольского края, мужчина был пьян. Мужчина признался, что залез в магазин, чтобы переночевать.

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