Сирийская армия при поддержке ВСК РФ предотвратила прорыв боевиков в направлении Пальмиры

Правительственные силы Сирии при поддержке ВКС России предотвратили попытку прорыва боевиков из города
Эт-Танф в направлении Пальмиры.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики начали наступать около 4:00 мск. Они двигались из района населенного пункта Эт-Танф в сторону Пальмиры, но прорыв был сорван армией Сирии при поддержке ВКС РФ. В ходе этой операции были уничтожены пять боевиков, принадлежащий им пикап и мотоцикл, передает РИА Новости.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф».
Эт-Танф находится под контролем вооруженных сил США. Попытки прорыва террористов из этого района — не редкость.
Как отметили в российском центре по примирению враждующих сторон, сирийский лагерь беженцев Рукбан, который находится рядом с военной базой США в районе Эт-Танфа, из-за отсутствия туда доступа для сирийских властей превратился в прибежище для террористов, в том числе из рядов ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред).
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф».
Эт-Танф находится под контролем вооруженных сил США. Попытки прорыва террористов из этого района — не редкость.
Как отметили в российском центре по примирению враждующих сторон, сирийский лагерь беженцев Рукбан, который находится рядом с военной базой США в районе Эт-Танфа, из-за отсутствия туда доступа для сирийских властей превратился в прибежище для террористов, в том числе из рядов ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред).
Комментарии