При взрыве газа в жилом доме в Москве погиб один человек

Пожар, вспыхнувший после взрыва бытового газа в квартире в Южнопортовом районе Москвы, ликвидирован. Жертвой ЧП стал один человек, двое пострадали.
Пожарные ликвидировали возгорание в доме №14, корпус 1 на 1-й Дубровской улице в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Источник: «Возгорание ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 40 кв. метров».
По уточненным данным, взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже. По словам источника, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали.
Прибывшие на место пожарные спасли из горящего здания четырех человек, еще около 100 жильцов были эвакуированы. В МЧС пока не подтвердили данные о жертве и двоих получивших травмы жильцах. Спасатели заявили только об одном пострадавшем.
При взрыве ударной волной в доме выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этаж. Несущие конструкции в здании не повреждены, но дом, возможно, проверят с помощью диагностического комплекса «Струна».
Источник: «Возгорание ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 40 кв. метров».
По уточненным данным, взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже. По словам источника, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали.
Прибывшие на место пожарные спасли из горящего здания четырех человек, еще около 100 жильцов были эвакуированы. В МЧС пока не подтвердили данные о жертве и двоих получивших травмы жильцах. Спасатели заявили только об одном пострадавшем.
Принятыми мерами в 13:56 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. метров.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 июня 2018 г.
В ходе тушения пожара были спасены 4 человека.
В результате пожара пострадал человек.
При взрыве ударной волной в доме выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этаж. Несущие конструкции в здании не повреждены, но дом, возможно, проверят с помощью диагностического комплекса «Струна».
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