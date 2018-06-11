    При взрыве газа в жилом доме в Москве погиб один человек

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    При взрыве газа в жилом доме в Москве погиб один человек

    При взрыве газа в жилом доме в Москве погиб один человек

    Пожар, вспыхнувший после взрыва бытового газа в квартире в Южнопортовом районе Москвы, ликвидирован. Жертвой ЧП стал один человек, двое пострадали.

    Пожарные ликвидировали возгорание в доме №14, корпус 1 на 1-й Дубровской улице в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    Источник: «Возгорание ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 40 кв. метров».

    По уточненным данным, взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже. По словам источника, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали.

    Прибывшие на место пожарные спасли из горящего здания четырех человек, еще около 100 жильцов были эвакуированы. В МЧС пока не подтвердили данные о жертве и двоих получивших травмы жильцах. Спасатели заявили только об одном пострадавшем.




    При взрыве ударной волной в доме выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этаж. Несущие конструкции в здании не повреждены, но дом, возможно, проверят с помощью диагностического комплекса «Струна».

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