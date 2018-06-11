Тягач загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне: шесть пострадавших

Аэродромный тягач загорелся в международном аэропорту германского города
Франкфурт-на-Майне, пострадали шесть человек.
Как сообщил представитель авиакомпании Lufthansa, возгорание произошло в тот момент, когда к тягачу был пристыкован лайнер, на борту которого не было пассажиров. Самолет получил повреждения и пока не может выполнять рейсы. Изначально тягач должен был отбуксировать его к одному из выходов, где ждали пассажиры.
Причина возгорания пока неизвестна. Клуб дыма поднимался утром над летным полем аэропорта, однако последствий для воздушного сообщения инцидент не имел.
Причина возгорания пока неизвестна. Клуб дыма поднимался утром над летным полем аэропорта, однако последствий для воздушного сообщения инцидент не имел.
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