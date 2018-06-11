Тягач загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне: шесть пострадавших

Аэродромный тягач загорелся в международном аэропорту германского города Франкфурт-на-Майне , пострадали шесть человек.

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Как сообщил представитель авиакомпании Lufthansa, возгорание произошло в тот момент, когда к тягачу был пристыкован лайнер, на борту которого не было пассажиров. Самолет получил повреждения и пока не может выполнять рейсы. Изначально тягач должен был отбуксировать его к одному из выходов, где ждали пассажиры.



Причина возгорания пока неизвестна. Клуб дыма поднимался утром над летным полем аэропорта, однако последствий для воздушного сообщения инцидент не имел.