Триумф «Сердца мира»: в Сочи подвели итоги «Кинотавра»

За главный приз
29-го фестиваля «Кинотавр» боролись 12 картин. Кроме того, впервые за много лет жюри отдельно оценивало работы режиссеров-дебютантов.
«Кинотавр» в очередной раз побил свой же рекорд. 29-й фестиваль посетили 4000 тысячи участников. И, как признаются организаторы, это максимум, который может принять их площадка в Сочи. Руководству кинофестиваля даже пришлось за неделю до старта закрыть регистрацию. Менять уникальный формат мероприятия в угоду увеличению мест не стали.
Александр Роднянский, президент открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»: «Звезды, режиссеры, новички, дистрибьюторы, гости фестиваля находятся в одном зале, в одних кафе, ресторанчиках , круглых столах. Это особенность „Кинотавра“, уникальная. Мы не хотим ее лишаться».
Абсолютным триумфатором «Кинотавра» стала картина Натальи Мещаниновой «Сердце мира» о ветеринаре, работающем на станции охотничьих собак. Его мир — олени, лисы, барсуки. С животными Егору проще, чем с людьми.
Наталья Мещанинова, режиссер: «Это удивительно, волнительно. Правда неожиданно, я была уверена, что награду получит другая картина».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Александр Роднянский, президент открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»: «Звезды, режиссеры, новички, дистрибьюторы, гости фестиваля находятся в одном зале, в одних кафе, ресторанчиках , круглых столах. Это особенность „Кинотавра“, уникальная. Мы не хотим ее лишаться».
Абсолютным триумфатором «Кинотавра» стала картина Натальи Мещаниновой «Сердце мира» о ветеринаре, работающем на станции охотничьих собак. Его мир — олени, лисы, барсуки. С животными Егору проще, чем с людьми.
Наталья Мещанинова, режиссер: «Это удивительно, волнительно. Правда неожиданно, я была уверена, что награду получит другая картина».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Комментарии