Юной Варе нужна помощь в борьбе с неоперабельной формой саркомы

Тринадцатилетней Варе из Москвы срочно нужна помощь. У девочки опухоль, удалить которую хирургическим путем практически невозможно — операция приведет к тяжелой инвалидности. Свою помощь предложили немецкие врачи — они применяют другую методику, которая может улучшить состояние девочки и подарить ей надежду на полное выздоровление. Стоимость лечения — более 8 миллионов рублей. Таких денег у семьи Вари нет.

Диагноз Варе поставили в феврале. Полгода еще не прошло, а она уже прошла пять курсов химии. У Вари Ворониной саркома Юинга — это рак кости. Главная проблема — это место расположения опухоли. Нижняя часть позвоночника — рак крестца. Варю осмотрели уже многие онкологи и хирурги. Вывод неутешительный: операция в этом месте невозможна, так как Варя станет инвалидом.



Тем не менее, вылечить Варю можно. Общая рекомендация: добавить к химеотерапии облучение — буквально бомбардировать опухоль направленным пучком протонов. Это все очень сложный медицинский и технологический процесс. Взялись за него в Германии — врачи университетского города Гейдельберг. Но для многодетной семьи из России это неподъемная по финансам процедура.



Чтобы помочь Варе, отправьте любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162.