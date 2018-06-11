    Бойцы Центра специального назначения ФСБ сразились за Кубок Атома. ФСБ, спецслужбы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойцы Центра специального назначения ФСБ сразились за Кубок Атома

    Бойцы Центра специального назначения ФСБ сразились за Кубок Атома

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    Бойцы Центра специального назначения ФСБ сразились за Кубок Атома

    Бойцы Центра специального назначения ФСБ сразились за Кубок Атома

    Бойцы Центра специального назначения ФСБ сразились за Кубок Атома

      В этом году Центр специального назначения ФСБ отмечает круглую дату. Подразделению исполняется 20 лет. Его главная задача — борьба с международным терроризмом. Сотрудники Центра регулярно оттачивают свои навыки по проведению боевых операций, в том числе на соревнованиях по стрельбе. Одно из таких состязаний прошло на подмосковном полигоне ФСБ. Его участники должны были поразить цели условных противников и при этом не задеть внедренных к «террористам» агентов.

      У них нет ни имен, ни фамилий. Лица скрыты за тканью цвета хаки. Участников этих соревнований судьи распознают по позывным. Гамлет, Домовой, Кощей. Даже на серебряном кубке — за него сражаются команды спецназа ФСБ — краткое, но емкое слово «Атом» — позывной их сослуживца Алексея Баландина, которого уже нет рядом.

      Даже наблюдать за этими состязаниями — редкая удача. Случайных зрителей здесь не бывает. На этих соревнованиях спецназ ФСБ отрабатывает новейшие приемы штурма и освобождения заложников. Бойцы стреляют с неудобной руки, лежа на боку, с движущейся машины, ночью. Скорость и точность — лишь часть победы. В заданиях десятки нюансов: поразить мишени, не зацепив агента, оказать первую помощь раненому, вывести заложника в безопасное место.

      Искать реальные случаи спасения заложников или устранения террористов, по которым смоделированы упражнения, бесполезно. Все операции, как лица и имена бойцов, под грифом секретно c 1998 года, когда Владимир Путин, тогда еще руководитель ФСБ, объединил легендарные подразделения «Альфа» и «Вымпел» в единый Центр специального назначения.

      За прошедшие 20 лет свои навыки бойцам приходилось демонстрировать не раз. Подробности — в материале корреспондента НТВ Владимира Аракелова.

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