СМИ: в Белом доме целый отдел склеивает разорванные Трампом документы

Сотрудники Белого дома не могут преодолеть привычку Трампа рвать документы на мелкие клочки и вынуждены заниматься «собиранием пазлов».
Как пишет Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии президента США,
По американским законам любые официальные бумаги, побывавшие в руках президента США, включая письма, памятки и докладные записки, должны быть отправлены в архив. Однако у Дональда Трампа есть крайне неприятная для работников его канцелярии привычка рвать документы на мелкие кусочки.
Сотрудники, занимающиеся делопроизводством в Белом доме так и не смогли убедить миллиардера отказаться от своей привычки. И они вынуждены «собирать, как пазл» и склеивать скотчем крошечные клочки бумаги, чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства.
Издание пишет, что для этой работы в первые месяцы президентства Трампа был создан целый отдел, сотрудники которого заново складывают порванные бумаги, склеивают их и передают в архив. В статье говорится, что делопроизводители Белого дома с грустью вспоминают о том, с какой легкостью при предыдущем президенте Обаме вся документация из Овального кабинета «в целости и сохранности» отправлялась в Национальный архив США.
По американским законам любые официальные бумаги, побывавшие в руках президента США, включая письма, памятки и докладные записки, должны быть отправлены в архив. Однако у Дональда Трампа есть крайне неприятная для работников его канцелярии привычка рвать документы на мелкие кусочки.
Сотрудники, занимающиеся делопроизводством в Белом доме так и не смогли убедить миллиардера отказаться от своей привычки. И они вынуждены «собирать, как пазл» и склеивать скотчем крошечные клочки бумаги, чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства.
Издание пишет, что для этой работы в первые месяцы президентства Трампа был создан целый отдел, сотрудники которого заново складывают порванные бумаги, склеивают их и передают в архив. В статье говорится, что делопроизводители Белого дома с грустью вспоминают о том, с какой легкостью при предыдущем президенте Обаме вся документация из Овального кабинета «в целости и сохранности» отправлялась в Национальный архив США.
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