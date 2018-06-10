Фильм «Сердце мира» получил главный приз «Кинотавра»

В Сочи объявили обладателей наград фестиваля «Кинотавр».
Гран-при крупнейшего российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Церемония вручения наград проходит в воскресенье вечером в Сочи.
«Сердце мира» рассказывает о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Главные роли в фильме исполнили Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков. Девонин также признан лучшим актером. Лучшей актрисой признана Анна Слю, сыгравшая в фильме Ивана Твердовского «Подбросы».
Приз «За лучшую режиссуру» получил Григорий Константинопольский, режиссер фильма «Русский бес». Награда «За лучшую операторскую работу» присуждена Денису Аларкону-Рамиресу («Подбросы»), а приз имени Григория Горина «За лучший сценарий» получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский («История одного назначения»).
«Сердце мира» рассказывает о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Главные роли в фильме исполнили Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков. Девонин также признан лучшим актером. Лучшей актрисой признана Анна Слю, сыгравшая в фильме Ивана Твердовского «Подбросы».
Приз «За лучшую режиссуру» получил Григорий Константинопольский, режиссер фильма «Русский бес». Награда «За лучшую операторскую работу» присуждена Денису Аларкону-Рамиресу («Подбросы»), а приз имени Григория Горина «За лучший сценарий» получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский («История одного назначения»).
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