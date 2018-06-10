    Фильм «Сердце мира» получил главный приз «Кинотавра»

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Фильм «Сердце мира» получил главный приз «Кинотавра»

    Фильм «Сердце мира» получил главный приз «Кинотавра»

    Фильм «Сердце мира» получил главный приз «Кинотавра»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • В Сочи объявили обладателей наград фестиваля «Кинотавр».

    Гран-при крупнейшего российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Церемония вручения наград проходит в воскресенье вечером в Сочи.

    «Сердце мира» рассказывает о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Главные роли в фильме исполнили Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков. Девонин также признан лучшим актером. Лучшей актрисой признана Анна Слю, сыгравшая в фильме Ивана Твердовского «Подбросы».

    Приз «За лучшую режиссуру» получил Григорий Константинопольский, режиссер фильма «Русский бес». Награда «За лучшую операторскую работу» присуждена Денису Аларкону-Рамиресу («Подбросы»), а приз имени Григория Горина «За лучший сценарий» получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский («История одного назначения»).

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru