СК опроверг информацию о смерти водителя сбитого поездом автобуса

В управлении Следственного комитета по Орловской области опровергли появившуюся в СМИ информацию о смерти водителя автобуса, который столкнулся с поездом утром в воскресенье.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 52-летний водитель скончался в Орловской областной больнице.. Однако, как сообщила изданию «Орелград» старший помощник руководителя следственного управления Ольга Берникова, на самом деле водитель жив. Об этом же заявили два источника в силовых структурах. По словам одного из собеседников, водитель прооперирован, угрозы жизни нет.
Столкновение автобуса ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, с грузовым поездом произошло сегодня утром на перегоне Лужки — Паньково, в 20 километрах южнее Орла, на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора, надеясь проскочить. Машинист поезда сигналил и применил экстренное торможение, но это не помогло избежать катастрофы. На месте погибли четыре человека, в том числе подросток, еще 12 получили тяжелые травмы. Одна из пострадавших — беременная девушка, которая потеряла ребенка. Всего в ПАЗе находились 15 человек.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Они предусматривают до десяти лет лишения свободы. В региональном МВД говорят, что в дальнейшем будет решен вопрос об аресте водителя автобуса.
Столкновение автобуса ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, с грузовым поездом произошло сегодня утром на перегоне Лужки — Паньково, в 20 километрах южнее Орла, на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора, надеясь проскочить. Машинист поезда сигналил и применил экстренное торможение, но это не помогло избежать катастрофы. На месте погибли четыре человека, в том числе подросток, еще 12 получили тяжелые травмы. Одна из пострадавших — беременная девушка, которая потеряла ребенка. Всего в ПАЗе находились 15 человек.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Они предусматривают до десяти лет лишения свободы. В региональном МВД говорят, что в дальнейшем будет решен вопрос об аресте водителя автобуса.
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