СМИ: скончался водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Орлом

В Орловской областной больнице скончался
52-летний водитель автобуса, который попал под товарный поезд на перегоне Лужки — Паньково. Таким образом, число жертв катастрофы достигло пяти.
О смерти водителя сообщает «Пятый канал». Ранее медики диагностировали у него перелом позвоночника. Перед смертью водитель успел рассказать следователям обстоятельства происшествия: он хотел проскочить переезд, но не успел.
Столкновение автобуса ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, с грузовым поездом произошло сегодня утром на перегоне Лужки — Паньково, на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда рассказал, что подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но это не помогло избежать катастрофы. На месте погибли четыре человека, в том числе подросток, еще 12 получили тяжелые травмы. Одна из пострадавших — беременная девушка, которая потеряла ребенка. Всего в ПАЗе находились 15 человек.
Столкновение автобуса ПАЗ, в котором ехали артисты местного хора, с грузовым поездом произошло сегодня утром на перегоне Лужки — Паньково, на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда рассказал, что подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но это не помогло избежать катастрофы. На месте погибли четыре человека, в том числе подросток, еще 12 получили тяжелые травмы. Одна из пострадавших — беременная девушка, которая потеряла ребенка. Всего в ПАЗе находились 15 человек.
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