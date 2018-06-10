Неизвестный открыл стрельбу в Голливуде: семь раненых

Семь человек пострадали в результате стрельбы в
Лос-Анджелесе.
Семь человек попали в больницу в результате стрельбы в Северном Голливуде в Лос-Анджелесе. Как сообщает местный телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на городскую полицию, пять человек получили огнестрельные ранения, двое получили другие травмы.
Известно, что стрельба произошла во время вечеринки в одном из жилых домов в районе. Сейчас место происшествия оцеплено. Данных о стрелявшем пока нет.
Известно, что стрельба произошла во время вечеринки в одном из жилых домов в районе. Сейчас место происшествия оцеплено. Данных о стрелявшем пока нет.
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