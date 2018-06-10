    Признание особых заслуг: Киркоров стал народным артистом Молдавии

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    • Фото: dodon_igor / instagram.com
    Признание особых заслуг: Киркоров стал народным артистом Молдавии

    Признание особых заслуг: Киркоров стал народным артистом Молдавии

    Признание особых заслуг: Киркоров стал народным артистом Молдавии
  • Фото: dodon_igor / instagram.com

    • Король российской эстрады Филипп Киркоров стал народным артистом Молдавии. Это звание ему присвоил президент этой страны Игорь Додон.

    Как написал Додон в своем Facebook, звание народного артиста Киркорову присвоено за существенный вклад в укрепление российско-молдавских культурных связей.

    Am avut o întrevedere cu marele artist din Federația Rusă și bunul meu prieten, Filip Kirkorov care se află în Moldova…

    Опубликовано Igor Dodon 10 июня 2018 г.


    По словам Додна, Киркоров приехал в Молдавию по его приглашению для участия в фестивале клубники и меда. Президент страны отметил, что музыкант всегда будет в Молдавии желанным гостем, и пожелал ему творческих успехов.

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