Признание особых заслуг: Киркоров стал народным артистом Молдавии

Король российской эстрады Филипп Киркоров стал народным артистом Молдавии. Это звание ему присвоил президент этой страны Игорь Додон.
Как написал Додон в своем Facebook, звание народного артиста Киркорову присвоено за существенный вклад в укрепление российско-молдавских культурных связей.
По словам Додна, Киркоров приехал в Молдавию по его приглашению для участия в фестивале клубники и меда. Президент страны отметил, что музыкант всегда будет в Молдавии желанным гостем, и пожелал ему творческих успехов.
Am avut o întrevedere cu marele artist din Federația Rusă și bunul meu prieten, Filip Kirkorov care se află în Moldova…Опубликовано Igor Dodon 10 июня 2018 г.
По словам Додна, Киркоров приехал в Молдавию по его приглашению для участия в фестивале клубники и меда. Президент страны отметил, что музыкант всегда будет в Молдавии желанным гостем, и пожелал ему творческих успехов.
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