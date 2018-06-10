Признание особых заслуг: Киркоров стал народным артистом Молдавии

Am avut o întrevedere cu marele artist din Federația Rusă și bunul meu prieten, Filip Kirkorov care se află în Moldova… Опубликовано Igor Dodon 10 июня 2018 г.

Как написал Додон в своем Facebook, звание народного артиста Киркорову присвоено за существенный вклад в укрепление российско-молдавских культурных связей.По словам Додна, Киркоров приехал в Молдавию по его приглашению для участия в фестивале клубники и меда. Президент страны отметил, что музыкант всегда будет в Молдавии желанным гостем, и пожелал ему творческих успехов.