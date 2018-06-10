Орда вылупившихся на свалке цыплят атаковала грузинский город: видео

Жители грузинского Марнеули столкнулись с нашествием цыплят, вылупившихся из брошенных на свалке яиц.
Видео, на котором сотни цыплят бегают по территории мусорного полигона, публикуют местные жители в соцсетях.
Грузинские СМИ выяснили, что на днях местная птицефабрика выбросила на свалку тысячи яиц, посчитав, что товар испорчен. Спустя время цыплята буквально заполонили территорию свалки, передает издание «Нетгазети».
Тимур Абазов, мэр Марнеули: «Насколько мне известно, в птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят».
Мэр рассказал, что некоторым цыплятам удалось добежать до центра города, где их начали подбирать местные жители.
Грузинские СМИ выяснили, что на днях местная птицефабрика выбросила на свалку тысячи яиц, посчитав, что товар испорчен. Спустя время цыплята буквально заполонили территорию свалки, передает издание «Нетгазети».
Тимур Абазов, мэр Марнеули: «Насколько мне известно, в птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят».
Мэр рассказал, что некоторым цыплятам удалось добежать до центра города, где их начали подбирать местные жители.
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