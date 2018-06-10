Тренер футбольной сборной Исландии пообещал аргентинцам сюрпризы

Футбольные сборные разных стран съезжаются в Россию на чемпионат мира. Команда Исландии прилетела накануне, на время турнира спортсмены будет базироваться в Геленджике. Сегодня исландцы провели открытую тренировку на стадионе «Олимп», а их наставник пообещал соперникам сюрпризы.
Как сообщил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон, его подопечные смогут преподнести сюрпризы командам, с которыми предстоит встретиться в рамках чемпионата.
Хеймир Хадльгримссон, главный тренер сборной Исландии по футболу: «Это будет сложно, но, надеюсь, мы сможем преподнести несколько сюрпризов Аргентине и кому-либо еще».
В отборочном турнире ЧМ в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций исландская команда заняла первое место в группе. Она одержала 7 побед, дважды потерпела поражение и одну встречу провела вничью.
Исландцы опередили сборные Хорватии, Украины, Турции, Финляндии и Косова. В обнародованном в четверг обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Исландии занимает 22-е место, передает ТАСС. В финальную стадию мирового первенства эта команда попала впервые. Она дебютировала на крупных международных турнирах на чемпионате Европы 2016 года во Франции, добралась до ¼ финала и проиграла хозяевам турнира со счетом 2:5. В 1/8 финала исландцы победили англичан (2:1), а на групповом этапе сыграли вничью с португальцами — будущими чемпионами Европы португальцами (1:1).
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D 16 июня сыграет в Москве с командой Аргентины, 22 июня в Волгограде встретится со сборной Нигерии, а 26 июня в Ростове-на-Дону — с хорватами.
Хеймир Хадльгримссон, главный тренер сборной Исландии по футболу: «Это будет сложно, но, надеюсь, мы сможем преподнести несколько сюрпризов Аргентине и кому-либо еще».
В отборочном турнире ЧМ в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций исландская команда заняла первое место в группе. Она одержала 7 побед, дважды потерпела поражение и одну встречу провела вничью.
Исландцы опередили сборные Хорватии, Украины, Турции, Финляндии и Косова. В обнародованном в четверг обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Исландии занимает 22-е место, передает ТАСС. В финальную стадию мирового первенства эта команда попала впервые. Она дебютировала на крупных международных турнирах на чемпионате Европы 2016 года во Франции, добралась до ¼ финала и проиграла хозяевам турнира со счетом 2:5. В 1/8 финала исландцы победили англичан (2:1), а на групповом этапе сыграли вничью с португальцами — будущими чемпионами Европы португальцами (1:1).
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D 16 июня сыграет в Москве с командой Аргентины, 22 июня в Волгограде встретится со сборной Нигерии, а 26 июня в Ростове-на-Дону — с хорватами.
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