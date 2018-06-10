Зверев рассказал о проблемах со стояком и борьбе с коммунальщиками

Стилист, певец и король гламура Сергей Зверев жалуется, что в сезон отпусков он вынужден заниматься коммунальными проблемами.
В трехкомнатной квартире Зверева в центре Москвы все трубы текут, приходится часто закручивать вентиль общей подачи воды, чтобы не слишком заливало. По словам музыканта, в санузле началась течь, потому что прохудился стояк между ванной и туалетом, а из-за старой проводки в квартире может произойти замыкание. Шоумен уверяет, что бьет во все колокола, но сотрудники управляющей компании глухи к его мольбам.
Сергей Зверев, шоумен: «Человек, который к дому прикреплен, он то отдыхает, то он не может, то у у него уже загружено все. Есть такая загадочная Анна Петровна, с ней никак контакт не получается установить».
Три года назад Зверев уже воевал с управляющей компанией и загадочной Анной Петровной. Королю гламура мешал мусорный контейнер, который стоял у него под окнами и источал отнюдь не французские ароматы.
Сергей Зверев: «У меня нервы сдали, я пошел к Анне Петровне. Это наша звезда, королева ЖКХ или ЖКО, как это называется? Или ТСЖ. Ну, в общем, все на Ж».
Аудиенцию у королевы ЖКХ Зверев так и не получил, поэтому устроил акцию протеста, на свои деньги нанял кран и перетащил мусорку. Анна Петровна тогда уверяла, что контора не виновата, что у жильца Зверева такой острый нюх. Мусорный контейнер установлен по санитарным нормам, а к качеству их работы вообще не придраться.
Мнение Анны Петровны о новых претензиях Зверева узнать не удалось, так как в диспетчерской ее не оказалось. Как уверяют сотрудники управляющей компании, они впервые слышат, что у короля гламура есть проблемы со стояком. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Сергей Зверев, шоумен: «Человек, который к дому прикреплен, он то отдыхает, то он не может, то у у него уже загружено все. Есть такая загадочная Анна Петровна, с ней никак контакт не получается установить».
Три года назад Зверев уже воевал с управляющей компанией и загадочной Анной Петровной. Королю гламура мешал мусорный контейнер, который стоял у него под окнами и источал отнюдь не французские ароматы.
Сергей Зверев: «У меня нервы сдали, я пошел к Анне Петровне. Это наша звезда, королева ЖКХ или ЖКО, как это называется? Или ТСЖ. Ну, в общем, все на Ж».
Аудиенцию у королевы ЖКХ Зверев так и не получил, поэтому устроил акцию протеста, на свои деньги нанял кран и перетащил мусорку. Анна Петровна тогда уверяла, что контора не виновата, что у жильца Зверева такой острый нюх. Мусорный контейнер установлен по санитарным нормам, а к качеству их работы вообще не придраться.
Мнение Анны Петровны о новых претензиях Зверева узнать не удалось, так как в диспетчерской ее не оказалось. Как уверяют сотрудники управляющей компании, они впервые слышат, что у короля гламура есть проблемы со стояком. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Комментарии