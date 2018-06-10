«Она ненасытная!»: замученный любовник сливает эротическое видео с Натальей Штурм

Шок-видео с участием Натальи Штурм — бывший любовник показал, как его соблазняет певица, и теперь собирается пойти с доказательствами в суд.
Бывший любовник звезды 90-х утверждает: полная версия интимного видео поразит даже очень опытных в любовных делах. В это сложно поверить, но бывший мужчина Натальи Штурм обвиняет ее в сексуальных домогательствах, а видео — тому доказательство. Он намерен привлечь певицу к ответственности, причем уголовной, ведь она перешла все мыслимые и немыслимые границы, возмущается любовник звезды.
Дмитрий Митюрич: «Наталья довольно-таки ненасытная женщина, ну, в плане чего понимаете, да?»
51-летняя Штурм и не скрывает: любовников она меняет как перчатки.
Наталья Штурм: «Расстались с Тиграном, моим возлюбленным из Амстердама, и сейчас у меня другие отношения. Ему 26 лет, он американец. Я люблю мужчин молодых!».
Певице не дают спокойно спать даже ухажеры ее 29-летней дочери Елены.
Наталья Штурм: «Вы знаете, я поражаюсь, где она берет таких молодых, красивых, богатых мужчин».
А если Штурм постоянно выкладывает в соцсетях фотографии на грани фола, то страшно представить, что же на видео, которое певица отправила бывшему любовнику? Ведь он даже решил предать его огласке и заручиться поддержкой адвокатов, чтобы привлечь певицу к уголовной ответственности.
Неужели Наталье Штурм грозит уголовное преследование за сексуальные домогательства к бывшему любовнику и какие доказательства он представит всей стране? Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Дмитрий Митюрич: «Наталья довольно-таки ненасытная женщина, ну, в плане чего понимаете, да?»
51-летняя Штурм и не скрывает: любовников она меняет как перчатки.
Наталья Штурм: «Расстались с Тиграном, моим возлюбленным из Амстердама, и сейчас у меня другие отношения. Ему 26 лет, он американец. Я люблю мужчин молодых!».
Певице не дают спокойно спать даже ухажеры ее 29-летней дочери Елены.
Наталья Штурм: «Вы знаете, я поражаюсь, где она берет таких молодых, красивых, богатых мужчин».
А если Штурм постоянно выкладывает в соцсетях фотографии на грани фола, то страшно представить, что же на видео, которое певица отправила бывшему любовнику? Ведь он даже решил предать его огласке и заручиться поддержкой адвокатов, чтобы привлечь певицу к уголовной ответственности.
Неужели Наталье Штурм грозит уголовное преследование за сексуальные домогательства к бывшему любовнику и какие доказательства он представит всей стране? Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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