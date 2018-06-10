Путин в интервью НТВ: персональная ответственность за принятые решения должна быть усилена

В ходе прямой линии Владимиру Путину фактически пришлось выступать в роли арбитра между страной и государственной машиной. Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова сразу после окончания мероприятия задала президенту вопрос: доволен ли он тем, как отвечали чиновники?

Владимир Путин, президент РФ: «Мне пришлось — и это очень хорошо, и я готов это делать дальше — отвечать впрямую на некоторые вопросы, которые граждане формулировали. Но это даже не то, что я выступал в роли арбитра — я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление. Я говорил в начале нашей беседы о том, что персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена. Персонификация должна быть очевидной. С этим в том числе и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Я думаю, что мои коллеги эту ответственность дополнительно почувствовали на своих плечах».



По словам президента, ответы чиновников его в целом устроили.



Владимир Путин: «Это профессиональные люди. Важно только, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали».