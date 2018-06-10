В Новгородской области 9-летний мальчик случайно застрелил сверстницу

Десятилетняя школьница погибла в Новгородской области от случайного выстрела из ружья, которое оказалось в руках ее сверстника.
Трагический инцидент случился в деревне Неронов Бор вечером 9 июня. Двое детей рассматривали охотничье ружье, и мальчик 2009 года рождения случайно нажал на спусковой крючок. В результате находившаяся рядом девочка погибла на месте, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
На место происшествия выезжали следователи. В пресс-службе регионального СК подтвердили информацию о несчастном случае.
На место происшествия выезжали следователи. В пресс-службе регионального СК подтвердили информацию о несчастном случае.
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