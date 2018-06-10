    В Ростовской области в ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека

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    В Ростовской области в ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека

    В Ростовской области в ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека

    На трассе Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Данные о пострадавших уточняются.

    На трассе в Родионово-Несветайском районе Ростовской области произошло столкновение микроватобуса «Газель» маршрутного такси с легковым автомобилем.

    Как передает ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу Ростовской области, в результате аварии погибли три человека, пятеро получили ранения.

    «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает о семи пострадавших. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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