В Ростовской области в ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека

На трассе Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Данные о пострадавших уточняются.
На трассе в Родионово-Несветайском районе Ростовской области произошло столкновение микроватобуса «Газель» маршрутного такси с легковым автомобилем.
Как передает ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу Ростовской области, в результате аварии погибли три человека, пятеро получили ранения.
«Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает о семи пострадавших. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Как передает ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу Ростовской области, в результате аварии погибли три человека, пятеро получили ранения.
«Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает о семи пострадавших. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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