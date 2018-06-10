Служители культа в Тыве выбрали верховного шамана России

В Туве завершается международный съезд шаманов. С песнями и битьем в бубны они выбрали верховного шамана России. Процесс был долгим и сложным.

Международный шаманский съезд — звучит громко и официально, но обстановка более чем неформальная. Пока участники не надели свои костюмы, непосвященный не поймет, кто есть кто. Но случайных людей здесь нет, собрались только потомственные шаманы и их ученики со всех уголков страны и зарубежья.



Кандидаты в верховные шаманы России о себе рассказывают запросто и без мифотворчества. Хакасский шаман — еще и заслуженный тренер дзюдо и самбо, адепт экстремального закаливания. Претенденту из Бурятии всего 45 лет, а он уже верховный шаман Иркутской области с двумя высшими образованиями и богатым жизненным опытом.



Артур Цыбиков, председатель иркутской шаманской организации: «Я с детства участвовал в обрядах, помогал, но так случилось, что после службы в армии в спецназе стал телохранителем в Москве».



Выборы здесь называют историческим событием. Конечная цель — не только выбрать верховного представителя всех шаманов, но и признать шаманизм в России религией. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.