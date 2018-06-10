Тактика вождения: как правильно и безопасно торопиться за рулем

Водителям важно помнить, что, начиная маневр, нужно четко понимать, как его заканчивать. Опытный автомобилист может предвидеть появление препятствия или опасности. Из припаркованной машины может
кто-то выйти, из переулка — выехать, несмотря на знаки, а пешеходы уверены, что им должны уступить.
Вырвавшись из сплетения городских улиц со светофорами и пробками, водители с радостью жмут на газ, но глазомер еще не перестроился, поэтому сразу набирать скорость опасно. Так в Петербурге столкнулись семь машин, как только вырвались из пробки.
Нельзя спешить, нужно адаптироваться и несколько километров проехать в спокойном режиме, чтобы привыкнуть к расстояниям и скорости. На дороге нельзя быть постоянно в напряжении, так как внимание работает узко и избирательно, можно пропустить что-то важное.
Антон Захаров, чемпион России по ралли, директор школы водительского мастерства: «Исходя из физиологических особенностей человека и устройства нервной системы, состояние полной концентрации мы можем поддерживать не более 15 минут».
Просчитывайте действия других и сами будьте предсказуемы, не прячьтесь на дороге, развивайте тактику вождения. Это никогда не поздно и полезно даже автомобилистам с многолетним стажем. Подробности — в программе «Главная дорога».
Нельзя спешить, нужно адаптироваться и несколько километров проехать в спокойном режиме, чтобы привыкнуть к расстояниям и скорости. На дороге нельзя быть постоянно в напряжении, так как внимание работает узко и избирательно, можно пропустить что-то важное.
Антон Захаров, чемпион России по ралли, директор школы водительского мастерства: «Исходя из физиологических особенностей человека и устройства нервной системы, состояние полной концентрации мы можем поддерживать не более 15 минут».
Просчитывайте действия других и сами будьте предсказуемы, не прячьтесь на дороге, развивайте тактику вождения. Это никогда не поздно и полезно даже автомобилистам с многолетним стажем. Подробности — в программе «Главная дорога».
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