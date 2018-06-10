    Тактика вождения: как правильно и безопасно торопиться за рулем. автомобили, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТактика вождения: как правильно и безопасно торопиться за рулем

    Тактика вождения: как правильно и безопасно торопиться за рулем

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    Тактика вождения: как правильно и безопасно торопиться за рулем

    Тактика вождения: как правильно и безопасно торопиться за рулем

      Водителям важно помнить, что, начиная маневр, нужно четко понимать, как его заканчивать. Опытный автомобилист может предвидеть появление препятствия или опасности. Из припаркованной машины может кто-то выйти, из переулка — выехать, несмотря на знаки, а пешеходы уверены, что им должны уступить.

      Вырвавшись из сплетения городских улиц со светофорами и пробками, водители с радостью жмут на газ, но глазомер еще не перестроился, поэтому сразу набирать скорость опасно. Так в Петербурге столкнулись семь машин, как только вырвались из пробки.

      Нельзя спешить, нужно адаптироваться и несколько километров проехать в спокойном режиме, чтобы привыкнуть к расстояниям и скорости. На дороге нельзя быть постоянно в напряжении, так как внимание работает узко и избирательно, можно пропустить что-то важное.

      Антон Захаров, чемпион России по ралли, директор школы водительского мастерства: «Исходя из физиологических особенностей человека и устройства нервной системы, состояние полной концентрации мы можем поддерживать не более 15 минут».

      Просчитывайте действия других и сами будьте предсказуемы, не прячьтесь на дороге, развивайте тактику вождения. Это никогда не поздно и полезно даже автомобилистам с многолетним стажем. Подробности — в программе «Главная дорога».

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