Бузова рассказала, чем пахнет Киркоров

Провокационные снимки с Ольгой Бузовой, которые выложил в Сеть Филипп Киркоров, заставили троллей и хейтеров взорваться злобными комментариями. Всю неделю герои скандала хранили многозначительное молчание, и только сейчас светскому репортеру «Центрального телевидения» Алле Давыдовой удалось докопаться до истины.
Отношения Бузовой с королем российской эстрады уже давно не дают покоя светской тусовке. Толпа папарацци не дает и шагу ступить артистке. Кто-то даже задает интимный вопрос: чем пахнет Киркоров?
Ольга Бузова, телеведущая, певица: «Сегодня обнималась с ним. Вы знаете, он такой теплый, он пахнет безумной любовью и теплотой».
Киркоров же на вопрос о Бузовой отвечает, что его «всегда окружали лучшие женщины этой страны». Ни он, ни она уже не скрывают взаимной симпатии, целуясь и обнимаясь прямо перед журналистами. Киркоров и Бузова называют себя «идеальным тандемом» и «нерушимым союзом».
Подробности — в материале «Центрального телевидения».
Ольга Бузова, телеведущая, певица: «Сегодня обнималась с ним. Вы знаете, он такой теплый, он пахнет безумной любовью и теплотой».
Киркоров же на вопрос о Бузовой отвечает, что его «всегда окружали лучшие женщины этой страны». Ни он, ни она уже не скрывают взаимной симпатии, целуясь и обнимаясь прямо перед журналистами. Киркоров и Бузова называют себя «идеальным тандемом» и «нерушимым союзом».
Подробности — в материале «Центрального телевидения».
Комментарии