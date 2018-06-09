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    Бузова рассказала, чем пахнет Киркоров

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    Бузова рассказала, чем пахнет Киркоров

    Бузова рассказала, чем пахнет Киркоров

    Бузова рассказала, чем пахнет Киркоров

      Провокационные снимки с Ольгой Бузовой, которые выложил в Сеть Филипп Киркоров, заставили троллей и хейтеров взорваться злобными комментариями. Всю неделю герои скандала хранили многозначительное молчание, и только сейчас светскому репортеру «Центрального телевидения» Алле Давыдовой удалось докопаться до истины.

      Отношения Бузовой с королем российской эстрады уже давно не дают покоя светской тусовке. Толпа папарацци не дает и шагу ступить артистке. Кто-то даже задает интимный вопрос: чем пахнет Киркоров?

      Ольга Бузова, телеведущая, певица: «Сегодня обнималась с ним. Вы знаете, он такой теплый, он пахнет безумной любовью и теплотой».

      Киркоров же на вопрос о Бузовой отвечает, что его «всегда окружали лучшие женщины этой страны». Ни он, ни она уже не скрывают взаимной симпатии, целуясь и обнимаясь прямо перед журналистами. Киркоров и Бузова называют себя «идеальным тандемом» и «нерушимым союзом».

      Подробности — в материале «Центрального телевидения».

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