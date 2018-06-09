    Заявление Порошенко об украинском флаге над Севастополем назвали «пьяной мечтой»

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    Заявление Порошенко об украинском флаге над Севастополем назвали «пьяной мечтой»

    Заявление Порошенко об украинском флаге над Севастополем назвали «пьяной мечтой»

    В Крыму и Севастополе ответили Петру Порошенко, что над полуостровом никогда не появится никаких флагов, кроме российских.

    Комментируя заявление украинского президента, в крымском кабмине подчеркнули, что властям Украины стоит не «упиваться абстрактными мечтами», а начать наводить порядок в своей стране.

    Дмитрий Полонский, заместитель главы правительства Крыма: «Это такая пьяная мечта украинского политика. Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов, кроме российского, здесь никогда не появится».

    А в севастопольском парламенте напомнили Порошенко, что этот город даже при Украине был российским, передает РИА Новости.

    Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Это совершенно точно измышление больного сознания. Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям».

    Напомним, ранее Порошенко своеобразно поздравил жителей Севастополя с днем города. В своем Twitter он заявил, что «героический Севастополь — это украинский город», отметив, что не сомневается в том, что над Севастополем «будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн».

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