Заявление Порошенко об украинском флаге над Севастополем назвали «пьяной мечтой»

В Крыму и Севастополе ответили Петру Порошенко, что над полуостровом никогда не появится никаких флагов, кроме российских.
Комментируя заявление украинского президента, в крымском кабмине подчеркнули, что властям Украины стоит не «упиваться абстрактными мечтами», а начать наводить порядок в своей стране.
Дмитрий Полонский, заместитель главы правительства Крыма: «Это такая пьяная мечта украинского политика. Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов, кроме российского, здесь никогда не появится».
А в севастопольском парламенте напомнили Порошенко, что этот город даже при Украине был российским, передает РИА Новости.
Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Это совершенно точно измышление больного сознания. Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям».
Напомним, ранее Порошенко своеобразно поздравил жителей Севастополя с днем города. В своем Twitter он заявил, что «героический Севастополь — это украинский город», отметив, что не сомневается в том, что над Севастополем «будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн».
Дмитрий Полонский, заместитель главы правительства Крыма: «Это такая пьяная мечта украинского политика. Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов, кроме российского, здесь никогда не появится».
А в севастопольском парламенте напомнили Порошенко, что этот город даже при Украине был российским, передает РИА Новости.
Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Это совершенно точно измышление больного сознания. Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям».
Напомним, ранее Порошенко своеобразно поздравил жителей Севастополя с днем города. В своем Twitter он заявил, что «героический Севастополь — это украинский город», отметив, что не сомневается в том, что над Севастополем «будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн».
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