Вода и говяжий жир: из чего в России делают мороженое

В некоторых российских магазинах появилось новшество — продуктовый светофор. Полезные и вредные продукты помечаются разноцветными отметками на упаковках. Первыми свою продукцию согласились раскрасить производители мороженого. Но согласятся ли они добровольно предупреждать нас обо всех своих хитростях?
Что именно нам продают под видом главного летнего лакомства? Знаменитый мастер из Италии, обладатель кубка мира по приготовлению мороженого Серджио Колалуччи разглядел и даже нащупал в наших пломбирах что-то не то. В некоторые производители вместо молока добавляют воду, в некоторые даже добавляют воздух, чтобы объем стаканчика или рожка был больше.
Советский пломбир, по вкусу которого ностальгируют многие наши соотечественники, на самом деле не самый натуральный и «настоящий». Участники эксперимента НТВ попробовали несколько видов мороженого и пришли к выводу, что «тот самый вкус» имеет мороженое, в котором не только много воды (из-за этого на зубах хрустят льдинки), но и в которое вместо масла добавлен маргарин.
Сейчас мало кто из производителей рискнет воспользоваться этим рецептом: любая современная проверка выведет такое мороженое на чистую воду. В наши дни технологии шагнули вперед, и производитель с чистой совестью может писать на этикетке, что мороженое сделано из молока. Только молоко на самом деле может быть сухим, разведенным с сахаром, красителем и говяжьим жиром. И ведь не придерешься: на этикетке написано «молоко из коровы». Для достоверности некоторые производители все-таки добавляют молочный жир.
Елена Юрова, глава испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности: «Как правило все стараются как-то баланс уравнивать, чтобы обнаруживать молочный жир хотя бы в какой-то пропорции. Поэтому, как правило, делают 40% говяжьего, 60% молочного».
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Татьяны Сидоровой.
Советский пломбир, по вкусу которого ностальгируют многие наши соотечественники, на самом деле не самый натуральный и «настоящий». Участники эксперимента НТВ попробовали несколько видов мороженого и пришли к выводу, что «тот самый вкус» имеет мороженое, в котором не только много воды (из-за этого на зубах хрустят льдинки), но и в которое вместо масла добавлен маргарин.
Сейчас мало кто из производителей рискнет воспользоваться этим рецептом: любая современная проверка выведет такое мороженое на чистую воду. В наши дни технологии шагнули вперед, и производитель с чистой совестью может писать на этикетке, что мороженое сделано из молока. Только молоко на самом деле может быть сухим, разведенным с сахаром, красителем и говяжьим жиром. И ведь не придерешься: на этикетке написано «молоко из коровы». Для достоверности некоторые производители все-таки добавляют молочный жир.
Елена Юрова, глава испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности: «Как правило все стараются как-то баланс уравнивать, чтобы обнаруживать молочный жир хотя бы в какой-то пропорции. Поэтому, как правило, делают 40% говяжьего, 60% молочного».
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Татьяны Сидоровой.
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