Уволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили вернуться в школу

Омский министр образования предложила уволенной
из-за фото в купальнике учительнице вернуться на работу в школу, откуда ее уволили, или выбрать другое образовательное учреждение.
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Как сообщает портал «Новый Омск», с уволенной 26-летней Викторией Поповой встретился региональный министр образования. Учительнице истории предложили продолжить работу в школе №7, где она уже написала заявление на увольнение. Также Попова может выбрать любой другое образовательное учреждение.
Из сообщения правительства Омской области: «В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории».
Напомним, что увольнение учительницы из-за ее фотосессии в купальнике в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size вызвало большой резонанс в регионе. На защиту Виктории Поповой встали журналисты, блогеры и местные жители, которые обсуждали инцидент в соцсетях. Однако в департаменте образования города Омск заявили, что поведение учительницы «несовместимо с ее профессиональной деятельностью», наносит урон имиджу школы и педагогики в целом и «идет вразрез с уставом» образовательного учреждения.
В свою очередь Попова заявила, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы фотографироваться в купальнике. «Люди фотографируются, выкладывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала она СМИ.
Из сообщения правительства Омской области: «В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории».
Напомним, что увольнение учительницы из-за ее фотосессии в купальнике в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size вызвало большой резонанс в регионе. На защиту Виктории Поповой встали журналисты, блогеры и местные жители, которые обсуждали инцидент в соцсетях. Однако в департаменте образования города Омск заявили, что поведение учительницы «несовместимо с ее профессиональной деятельностью», наносит урон имиджу школы и педагогики в целом и «идет вразрез с уставом» образовательного учреждения.
В свою очередь Попова заявила, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы фотографироваться в купальнике. «Люди фотографируются, выкладывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала она СМИ.
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