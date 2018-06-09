В Европарламенте призвали Порошенко выйти на гей-парад в Киеве

В Европарламенте предложили Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Рады принять участие в Марше равенства Киева.
В письме, которое подписали 35 депутатов Европарламента, говорится, что украинским властям необходимо предпринять дополнительные меры для защиты представителей ЛГБТ-сообщества. В частности, отмечается, что Украина остается одной из последних стран в Европе, где законы до сих пор не защищают сексменьшинства. Также регистрируются случаи применения насилия против ЛГБТ-активистов.
В связи с этим евродепутаты написали письмо Порошенко, членам кабмина и Рады и призывали их не только обеспечить безопасность «КиевПрайда», который пройдет в украинской столице 17 июня, но и самим присоединиться к акции.
Из письма депутатов Европарламента: «Мы призываем украинских лидеров присоединяться к своим согражданам на „КиевПрайде“ 17 июня. Войдите в историю и встаньте в первом ряду, когда украинцы будут маршировать к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи».
Также в письме, которое размещено на сайте члена Европарламента Ребекки Хармс, подчеркивается, что «большие перемены часто начинаются с символических жестов».
В связи с этим евродепутаты написали письмо Порошенко, членам кабмина и Рады и призывали их не только обеспечить безопасность «КиевПрайда», который пройдет в украинской столице 17 июня, но и самим присоединиться к акции.
Из письма депутатов Европарламента: «Мы призываем украинских лидеров присоединяться к своим согражданам на „КиевПрайде“ 17 июня. Войдите в историю и встаньте в первом ряду, когда украинцы будут маршировать к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи».
Также в письме, которое размещено на сайте члена Европарламента Ребекки Хармс, подчеркивается, что «большие перемены часто начинаются с символических жестов».
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