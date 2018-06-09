    В сборной Мексики заявили, что имеют право на оргию с 30 проститутками

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    В сборной Мексики заявили, что имеют право на оргию с 30 проститутками

    В сборной Мексики заявили, что имеют право на оргию с 30 проститутками

    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо встал на защиту своей команды, несколько игроков которой устроили оргию.

    Андрес Гуардадо в интервью Le Figaro заявил, что игроки сборной — не только футболисты, но и обычные люди.

    Андрес Гуардадо, полузащитник сборной Мексики: «Можем делать то, что захотим, когда находимся вне футбольного поля. Не думаю, что мы нарушили дисциплину».

    Ранее The Sun сообщила, что футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. Вечеринка в арендованном возле Мехико коттедже продолжалась почти сутки. Таким образом спортсмены решили отметить товарищеский матч с Шотландией (1:0).

    На Чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля сборная Мексики на групповом этапе сыграет с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

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