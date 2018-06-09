Расформированного победителя Кубка России «Тосно» заменят «Ленинградцем»

Власти Ленинградской области приняли решение создать новый клуб вместо «Тосно».
Решено, что новая команда получит название «Ленинградец». Уже подана соответствующая заявка в Профессиональную футбольную лигу.
При этом подчеркивается, что команда фактически создается с нуля. Не исключено, что приглашение в «Ленинградец» получат некоторые игроки «Тосно», передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня основатель компании — владельца «Тосно» Fort Group Максим Левченко объявил, что клуб из Ленинградской области прекращает свое существование. Это решение Левченко объяснил финансовыми трудностями.
«Тосно», который был основан в 2013 году, вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А уже в этом сезоне команда из Ленинградской области впервые с своей истории завоевала Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард». При этом в чемпионате «Тосно» занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.
Отметим, что ранее «Тосно» не смог пройти лицензирование для участия в следующем розыгрыше Лиги Европы. Кроме того, теперь место «Тосно» в матче за Суперкубок России, как ожидается, займет ЦСКА, завоевавший серебро чемпионата.
При этом подчеркивается, что команда фактически создается с нуля. Не исключено, что приглашение в «Ленинградец» получат некоторые игроки «Тосно», передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня основатель компании — владельца «Тосно» Fort Group Максим Левченко объявил, что клуб из Ленинградской области прекращает свое существование. Это решение Левченко объяснил финансовыми трудностями.
«Тосно», который был основан в 2013 году, вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А уже в этом сезоне команда из Ленинградской области впервые с своей истории завоевала Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард». При этом в чемпионате «Тосно» занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.
Отметим, что ранее «Тосно» не смог пройти лицензирование для участия в следующем розыгрыше Лиги Европы. Кроме того, теперь место «Тосно» в матче за Суперкубок России, как ожидается, займет ЦСКА, завоевавший серебро чемпионата.
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