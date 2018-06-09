    Расформированного победителя Кубка России «Тосно» заменят «Ленинградцем»

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    Расформированного победителя Кубка России «Тосно» заменят «Ленинградцем»

    Расформированного победителя Кубка России «Тосно» заменят «Ленинградцем»

    Власти Ленинградской области приняли решение создать новый клуб вместо «Тосно».

    Решено, что новая команда получит название «Ленинградец». Уже подана соответствующая заявка в Профессиональную футбольную лигу.

    При этом подчеркивается, что команда фактически создается с нуля. Не исключено, что приглашение в «Ленинградец» получат некоторые игроки «Тосно», передает ТАСС.

    Отметим, что ранее сегодня основатель компании — владельца «Тосно» Fort Group Максим Левченко объявил, что клуб из Ленинградской области прекращает свое существование. Это решение Левченко объяснил финансовыми трудностями.

    «Тосно», который был основан в 2013 году, вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А уже в этом сезоне команда из Ленинградской области впервые с своей истории завоевала Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард». При этом в чемпионате «Тосно» занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

    Отметим, что ранее «Тосно» не смог пройти лицензирование для участия в следующем розыгрыше Лиги Европы. Кроме того, теперь место «Тосно» в матче за Суперкубок России, как ожидается, займет ЦСКА, завоевавший серебро чемпионата.

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