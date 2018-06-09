    Уволен главный редактор российского Forbes

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    • Фото: Кирилл Коваленко / facebook.com
    Уволен главный редактор российского Forbes

    Уволен главный редактор российского Forbes

    Уволен главный редактор российского Forbes
  • Фото: Кирилл Коваленко / facebook.com

    • Николай Усков в субботу освобожден от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин.

    В сообщении медиагруппы ACMG, владеющей лицензией на издание журнала Forbes в России, говорится, что Николай Усков уволен в связи с неудовлетворительным качеством работы.

    Из сообщения ACMG: «Николай Усков освобожден от должности главного редактора Forbes, исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня».

    Собеседник РБК, знакомый с ситуацией, отметил, что Усков также допускал «систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора о неконкуренции». А именно неоднократно участвовал в «сторонних мероприятиях других брендов».

    В сообщении медиагруппы ACMG отмечается, что новый главный редактор российской версии Forbes Николай Мазурин «стоял у истоков российского Forbes, хорошо знаком бизнесу и является экспертом в области деловой журналистики».

    Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала Forbes составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — «200 богатейших бизнесменов России».

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