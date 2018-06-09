Уволен главный редактор российского Forbes

Николай Усков в субботу освобожден от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин.
В сообщении медиагруппы ACMG, владеющей лицензией на издание журнала Forbes в России, говорится, что Николай Усков уволен в связи с неудовлетворительным качеством работы.
Из сообщения ACMG: «Николай Усков освобожден от должности главного редактора Forbes, исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня».
Собеседник РБК, знакомый с ситуацией, отметил, что Усков также допускал «систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора о неконкуренции». А именно неоднократно участвовал в «сторонних мероприятиях других брендов».
В сообщении медиагруппы ACMG отмечается, что новый главный редактор российской версии Forbes Николай Мазурин «стоял у истоков российского Forbes, хорошо знаком бизнесу и является экспертом в области деловой журналистики».
Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала Forbes составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — «200 богатейших бизнесменов России».
Из сообщения ACMG: «Николай Усков освобожден от должности главного редактора Forbes, исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня».
Собеседник РБК, знакомый с ситуацией, отметил, что Усков также допускал «систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора о неконкуренции». А именно неоднократно участвовал в «сторонних мероприятиях других брендов».
В сообщении медиагруппы ACMG отмечается, что новый главный редактор российской версии Forbes Николай Мазурин «стоял у истоков российского Forbes, хорошо знаком бизнесу и является экспертом в области деловой журналистики».
Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала Forbes составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — «200 богатейших бизнесменов России».
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