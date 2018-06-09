Прокуроры в Белгороде проверяют данные о выдаче зарплат в гипермаркете подарочными картами

Прокуратура Белгородской области начала проверку сообщений о том, что работники сети гипермаркетов в городе получают часть зарплаты подарочными картами.
О начале проверки РИА Новости сообщили в надзорном ведомстве.
Из сообщения прокуратуры Белгородской области: «В связи с сообщением региональных средств массовой информации о выдаче четверти заработной платы работникам гипермаркета „Линия“ в виде карт, прокуратурой Белгородской области организована проверка».
Ранее сегодня ряд местных СМИ сообщил, что сотрудникам сети гипермаркетов «Линия» в Белгороде, Орле, Курске и других городах, в которых есть эта сеть, выдали подарочные карты, на которые будет перечисляться часть их зарплаты. Так, по данным портала «Моё! Белгород», на карты сотрудников переводят 25% зарплаты, и расплатиться этими средствами можно только в магазинах сети, получив скидку в 5%. Снимать деньги с карты или переводить их на другие карты нельзя.
В корпорации «Гринн», которой принадлежит сеть магазинов, эту информацию не прокомментировали.
Из сообщения прокуратуры Белгородской области: «В связи с сообщением региональных средств массовой информации о выдаче четверти заработной платы работникам гипермаркета „Линия“ в виде карт, прокуратурой Белгородской области организована проверка».
Ранее сегодня ряд местных СМИ сообщил, что сотрудникам сети гипермаркетов «Линия» в Белгороде, Орле, Курске и других городах, в которых есть эта сеть, выдали подарочные карты, на которые будет перечисляться часть их зарплаты. Так, по данным портала «Моё! Белгород», на карты сотрудников переводят 25% зарплаты, и расплатиться этими средствами можно только в магазинах сети, получив скидку в 5%. Снимать деньги с карты или переводить их на другие карты нельзя.
В корпорации «Гринн», которой принадлежит сеть магазинов, эту информацию не прокомментировали.
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